За год работы в ГБР накопилось около 25 тысяч уголовных производств – Варченко

3000 из них – коррупционные преступления.

За почти год работы в Государственном бюро расследований (ГБР) накопилось свыше 24 тысяч уголовных производств. 1929 из них уже отправили на рассмотрение в суды, по 411 – получили обвинительные приговоры.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

«ГБР расследует 24335 уголовных производств. Уже огласили 854 подозрения. За 8 месяцев расследовали около 3000 уголовных производств касательно преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции. В 165 из них уже сообщили о подозрении, 149 отправили в суд и есть уже 6 обвинительных приговоров», – написала Варченко.

Она также рассказала о нескольких громкий кейсах, которые сейчас расследует Госбюро расследований.

В частности, упоминается дело о завладении средствами госпредприятия в размере 15 миллионов гривен во время утилизации опасных отходов бурения, о растрате 22 миллионов гривень бюджетных средств из-за служебной халатности экс-главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны, о закупке некачественного имущества для армии (убыток 100 миллионов гривень).

Варченко также отметила, что как правоохранительный орган ГБР заработало 27 ноября 2018 года. Сегодня ГБР – это Центральный аппарат и 7 территориальных управлений. По состоянию на сейчас в органе работает 690 сотрудников, 499 из них – следователи.