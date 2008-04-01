Ющенко надеется, что в Украине появится настоящая коммунистическая партия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что в Украине наконец появится настоящая украинская коммунистическая партия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с Президентом США Джорджем БУШЕМ.

В.ЮЩЕНКО назвал вполне естественным то, что в Украине существуют политические силы, не разделяющие евроатлантических устремлений государства.

«Мне кажется вполне естественном, что несколько сотен людей под красными флагами есть на Майдане. Это знаково. Под этими флагами совершались украинские репрессии, под этими флагами от страданий и тоталитаризма погибли не один, не пять и не восемь миллионов украинцев. Я надеюсь, что когда-то и в Украине появится украинская коммунистическая партия, которая будет стоять под знаменами нации», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он заметил, что «в Украине еще нужны услуги Моисея», «чтобы еще 40 лет поводить по пустыне тех людей, которые забыли национальные интересы и продолжают жить вчерашним днем».

При этом Президент отметил, что не хочет оскорбить кого-то персонально.