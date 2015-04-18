СБУ расследует резонансные убийства вместе с другими правоохранительными органами

Об этом в эфире "5 канала" сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

Читайте такжеСБУ: якобы ответственная за убийства Калашникова и Бузины организация "УПА" оказалась фейком"Там рассматриваются несколько версий... они озвучивались руководителями МВД, в том числе и экономическая составляющая, и чисто криминальная составляющая. Я вам скажу, что сотрудники Службы безопасности, как с той, так и с другой составляющей, по этим направлениям работают, и работают в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами", - заявил Василий Вовк.

Напомним, вечером 15 апреля в Киеве был убит бывший депутат от Партии регионов Олег Калашников. На следующий день в столице во дворе собственного дома застрелили журналиста Олеся Бузину.