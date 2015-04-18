СБУ: за время АТО осуждены уже 94 террориста

Об этом "Украинской правде" сообщил глава следственного управления СБУ Василий Вовк. Он напомнил, что СБУ расследует 4187 уголовных производств, сообщено о подозрении 1179 лицам.

Читайте такжеСБУ в течение трех суток на Харьковщине задержала пятерых подозреваемых в совершении диверсий и терактов"В суд передано 329 обвинительных актов, осуждены 94 человека, из них более 10 получили сроки от 8 до 13 лет лишения свободы", - заявил Василий Вовк. "Среди них есть шпионы и террористы", - добавил руководитель следственного управления.

Также Василий Вовк подтвердил, что для освобождения заложников иногда силовики освобождают сепаратистов, но только тех, кто не совершал тяжких преступлений, и это происходит "законно путем изменения меры пресечения".

"Речь идет или о тех, кто только готовился к совершению терактов, или просто вел сепаратистскую деятельность", - объяснил Василий Волк.

"К примеру, за освобождение из-под стражи трех человек, подозреваемых в покушении на диверсию, мы освободили более 20 военнослужащих ВСУ. Также за одного сепаратиста, у которого родственные связи с одним из лидеров луганских казаков мы освободили 7 наших ребят - семеро за одного сепаратиста, который даже не террорист", - добавил глава следственного управления СБУ.