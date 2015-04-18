СБУ: за время АТО осуждены уже 94 террориста
В СБУ утверждают, что от начала АТО по состоянию на 18 апреля осуждены уже 94 террориста.
Об этом "Украинской правде" сообщил глава следственного управления СБУ Василий Вовк. Он напомнил, что СБУ расследует 4187 уголовных производств, сообщено о подозрении 1179 лицам.
Читайте такжеСБУ в течение трех суток на Харьковщине задержала пятерых подозреваемых в совершении диверсий и терактов"В суд передано 329 обвинительных актов, осуждены 94 человека, из них более 10 получили сроки от 8 до 13 лет лишения свободы", - заявил Василий Вовк. "Среди них есть шпионы и террористы", - добавил руководитель следственного управления.
Также Василий Вовк подтвердил, что для освобождения заложников иногда силовики освобождают сепаратистов, но только тех, кто не совершал тяжких преступлений, и это происходит "законно путем изменения меры пресечения".
"Речь идет или о тех, кто только готовился к совершению терактов, или просто вел сепаратистскую деятельность", - объяснил Василий Волк.
"К примеру, за освобождение из-под стражи трех человек, подозреваемых в покушении на диверсию, мы освободили более 20 военнослужащих ВСУ. Также за одного сепаратиста, у которого родственные связи с одним из лидеров луганских казаков мы освободили 7 наших ребят - семеро за одного сепаратиста, который даже не террорист", - добавил глава следственного управления СБУ.