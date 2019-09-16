"Инструмент справедливости": Словакия поддерживает продление санкций против России

Зузана Чапутова подчеркнула, что санкции являются следствием нарушения международного права.

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова отмечает, что санкции против Российской Федерации является инструментом справедливости из-за нарушения ею международного права в связи с оккупацией Крыма и Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Словакии заявила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Чапутова отметила, что усилия президента Украины по урегулированию ситуации на Донбассе приносят первые результаты.

Читайте такжеЗеленский о попытках стран Запада снять санкции с РФ: "Вы теряете деньги. Мы теряем людей!"

«Обмен заключенных с Российской Федерацией и возобновление переговоров в «нормандском формате» являются очень важным сигналом того, что посредничество в диалоге может менять дела на хорошо», - сказала президент Словакии.

Она подчеркнула, что любое решение конфликта должно базироваться на принципах международного права и учитывать суверенитет и международно признанные границы.

«Это касается Донбасса, Крыма и Севастополя. Поэтому Словакия согласно позиции Европейского Союза поддерживает продление санкций против России до того момента, пока не будут выполнены Минские соглашения и Украина не будет иметь контроль над своей территорией», - заявила президент Словакии.

Также Чапутова заверила, что позиция Словакии по урегулированию ситуации будет неизменной и после завершения председательства ее страны в ОБСЕ в конце этого года.

«Таким главным проявлением является ясный и четкий взгляд относительно санкций в отношении России. Мы считаем их легитимным инструментом, который является следствием нарушения международного права. Мы считаем их инструментом справедливости», - отметила она.

Отдельно президент Словакии отметила прогресс Украины, достигнутый за последние годы.

«Украина сделала за предыдущие годы большой прогресс. Господин президент меня информировал о своих планах. Я очень радуюсь тому, что к его приоритетам относится, кроме прочего, усиление правового государства и также судопроизводство и борьба с коррупцией», - добавила она.

Чапутова заявила, что словацкий опыт свидетельствует, что для этого необходимо пройти долгий путь. По ее мнению, для успеха необходимо привлекать гражданское общество и профессиональное сообщество.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Совет Европейского Союза продлил на следующие шесть месяцев - до 15 марта 2020 года - ограничительные меры в отношении 170 человек и 44 компаний из-за нарушения суверенитета Украины.