В Кремле прокомментировали возможность нового обмена заключенными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что новый обмен - это вопрос двусторонних контактов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к новому обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ требует кропотливой и растянутой по времени работы.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам.

«Это требует начала нового процесса обмена мнениями, начала нового процесса очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы», - отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что никто не исключает «целесообразности такого процесса».

«Это вопрос тех же самых двухсторонних контактов», - добавил Песков.

При этом он подчеркнул, что Кремлю гораздо больше импонируют слова, которые слышны из Киева, о подготовке детальной «дорожной карты по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации Минских договоренностей».

«Эти слова, эти новости нам импонируют гораздо больше, чем те, которые были упомянуты в самом начале (о необходимости продлить санкции против России), ибо можно повторять снова и снова – только имплементация Минских договоренностей в полном объеме поможет нам всем избавится от этой внутриукраинской проблемы», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, в России продолжают удерживать 113 украинцев, среди которых 89 крымских татар.

12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовятся к встрече лидеров стран «нормандского формата» и разрабатывают «карту» выполнения Минских договоренностей с четкими сроками.