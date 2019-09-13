Рябошапка рассказал, чем займется Чумак на должности главного военного прокурора

Виктор Чумак займется обеспечением трансформации военной прокуратуры.

Виктор Чумак назначен главным военным прокурором на переходной период трансформации военной прокуратуры.

Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире телеканала 1+1, передает НВ.

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"Есть дела, есть имущество (у военной прокуратуры - ред.), и очевидно, что мы не можем это потерять. Заключительные положения законопроекта предусматривают, что будет переходной период, на протяжении этого переходного периода Виктор Васильевич (Чумак) должен обеспечить трансформацию военной прокуратуры в соответствующее специализированное подразделение прокуратуры Украины", - сказал Рябошапка.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Виктора Чумака на должность главного военного прокурора.