В рамках ТКГ обсуждаются сроки и этапы возвращения всех удерживаемых украинцев - Зеленский

Президент подчеркнул, что власть не теряет ни дня, ожидая встречу в "Нормандском формате".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе обсуждаются сроки и этапы возвращения всех удерживаемых украинцев.

Об этом он сказал на совместной с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё встрече с представителями СМИ в Киеве, сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

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"Мы не будем терять сейчас ни дня, ожидая только встречу в "Нормандском формате". Вы знаете, что у нас есть встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. Именно в Минске мы обсуждаем этапы возвращения всех наших граждан. Сроки и этапы", - отметил Зеленский.

Он также поздравил с возвращением на Родину удерживаемых в РФ украинцев. "Это большое счастье для семей этих людей и для каждого из нас", - сказал глава государства.