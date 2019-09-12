Аваков уволил трех заместителей председателя Нацполиции и назначил новых (фото)
Министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку трех заместителей главы Национальной полиции.
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Согласно его указу, уволены первый заместитель председателя НПУ – руководитель криминальной полиции Вячеслав Аброськин, заместитель председателя – начальник Главного следственного управления Виталий Невгад, заместитель председателя – начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Вместо этого, министр назначил первым заместителем председателя Национальной полиции - руководителем криминальной полиции Евгения Коваля, который ранее занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности НПУ. Еще одним заместителем и руководителем Главного следственного управления стал Максим Цуцкиридзе, который занимал должность заместителя руководителя ГСУ.