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Аваков уволил трех заместителей председателя Нацполиции и назначил новых (фото)

18:36, 12 сентября 2019
Политика
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Аваков уволил заместителей председателя Нацполиции Авакова, Невгада и Купранца / фото МВД

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Согласно его указу, уволены первый заместитель председателя НПУ – руководитель криминальной полиции Вячеслав Аброськин, заместитель председателя – начальник Главного следственного управления Виталий Невгад, заместитель председателя – начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Вместо этого, министр назначил первым заместителем председателя Национальной полиции - руководителем криминальной полиции Евгения Коваля, который ранее занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности НПУ. Еще одним заместителем и руководителем Главного следственного управления стал Максим Цуцкиридзе, который занимал должность заместителя руководителя ГСУ.

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Теги: #Нацполиция