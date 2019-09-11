Три заместителя Князева уходят со своих должностей

Об этом свидетельствуют декларации с пометкой "перед увольнением", которые они подали в НАПК.

Три заместителя начальника Национальной полиции Игорь Купранец, Вячеслав Аброськин и Виталий Невгад уходят со своих должностей. Об этом свидетельствуют декларации, которые они подали в Нацагентство по предотвращению коррупции. Читайте такжеАваков решил уволить руководителей Нацполіції в четырех областях Согласно данным на сайте НАПК, заместитель начальника Нацполиции - начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец и заместитель начальника Нацполиции - начальник Главного следственного управления Виталий Невгад подали декларации с пометкой "перед увольнением" еще 9 сентября, а первый заместитель начальника Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин - 10 сентября.

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