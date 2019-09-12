Реформа образования в Украине: новая глава МОН назвала два главных приоритета

Министр считает, что хорошее среднее образование может быть только при условии хорошей дошкольной подготовки.

Министр образования Анна Новосад собирается продолжить реформу системы образования, начатое предшественниками, а в ее приоритетах – дошкольное обучение и адаптация к быстро меняющегося мира.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, передает Лига.

"Много было вопросов ко мне, не остановите ли вы реформу, не вернете вы ее обратно, что вы думаете про новую украинскую школу. Я как человек, работавший с министром Гриневич, абсолютно разделяю ценности, заложенные в реформу", - подчеркнула она.

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Новосад уточнила, что последние два года Минобразования занималось комплексной реформой школьного образования. В то же время, по ее словам, хорошая среднее образование может быть только при условии, что в первый класс приходят уже подготовленные дети. Поэтому изменения в дошкольном образовании будут одним из приоритетов МОН.

"Эффективное раннее развитие – это то, что может привить ребенку те навыки и умения ... которые будут крайне нужны в школе и без которых сложно будет успешно учиться", - отметила она.

Также своим приоритетом в новой должности Новосад назвала переориентации системы образования на потребности человека, адаптация его к быстро меняющегося мира.

"Мы все должны быть готовы к тому, что скоро потребность в отдельных профессиях исчезнет, и нам нужно будет переучиваться и менять квалификацию. В таком ускоренном мире единственная возможность оставаться успешным и конкурентным - уметь учиться в течение жизни и иметь доступ к качественной системе образования. На это мы хотим направить наши усилия", - сказала она.