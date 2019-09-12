Сегодня Рада не будет рассматривать увольнение всего состава ЦИК – Арахамия

По словам председателя фракции "Слуга народа", шансы рассмотреть этот вопрос сегодня - “примерно около нуля”.

Сегодня Верховная Рада не будет рассматривать вопрос прекращения полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии.

Читайте такжеМестные выборы в Украине могут пройти уже в декабре – СМИ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

По его словам, необходимо 300 голосов народных депутатов для принятия решения о прекращении полномочий нынешнего состава ЦИК, поэтому нужно провести консультации с главами фракций.

“Если не было такого согласования, то какой смысл вообще выносить вопрос, если нет понимания, может ли быть 300 голосов. Поэтому шансы, что сегодня будет ЦИК где-то примерно около нуля”, - отметил Арахамия.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии.

11 сентября Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту рассмотреть указанное представление. За данное решение проголосовали 16 членов комитета - депутаты из фракции «Слуга народа». Двое членов комитета были против, семеро воздержались.

Сегодня, 12 сентября, стало известно, что в ВР зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии (№ 2127), в котором указано, что парламент, несмотря на “мотивированное представление президента Украины”, досрочно прекращает полномочия всего состава ЦИК.

В проекте постановления предусмотрено освободить от должностей членов ЦИК Аллу Басаеву, Наталью Бернацкую, Михаила Вербенского, Олега Диденко, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Екатерину Махницкую, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяну Юзькову.