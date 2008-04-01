ВР не будет собираться на этой неделе: заседание некому вести

Верховная Рада Украины решила на этой неделе не проводить пленарных заседаний.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 228 народных депутатов из 449, зарегистрировавшихся в сессионном зале.

На этой неделе депутаты решили работать в комитетах и фракциях.

При этом пленарные заседания ВР будут проходить с 8 по 11 апреля и с 15 по 18 апреля. Таким образом, в пленарном режиме парламент будет работать две недели подряд.

Как объяснил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, такое решение необходимо было принять в связи с тем, что сегодня он участвует в торжественных мероприятиях в связи с визитом Президента США Джорджа БУША в Украину, а на 2-3 апреля у А.ЯЦЕНЮКА запланирован визит в Россию, следовательно, пленарные заседания некому вести.

Председатель ВР также сообщил, что в парламенте до сих пор не зарегистрирован проект постановления об избрании первого вице-спикера и вице-спикера.

А.ЯЦЕНЮК призвал депутатов решить этот вопрос с тем, чтобы парламент не был заложником подобной ситуации.