ВР не будет собираться на этой неделе: заседание некому вести
Яценюк призвал решить вопрос
Верховная Рада Украины решила на этой неделе не проводить пленарных заседаний.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 228 народных депутатов из 449, зарегистрировавшихся в сессионном зале.
На этой неделе депутаты решили работать в комитетах и фракциях.
При этом пленарные заседания ВР будут проходить с 8 по 11 апреля и с 15 по 18 апреля. Таким образом, в пленарном режиме парламент будет работать две недели подряд.
Как объяснил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, такое решение необходимо было принять в связи с тем, что сегодня он участвует в торжественных мероприятиях в связи с визитом Президента США Джорджа БУША в Украину, а на 2-3 апреля у А.ЯЦЕНЮКА запланирован визит в Россию, следовательно, пленарные заседания некому вести.
Председатель ВР также сообщил, что в парламенте до сих пор не зарегистрирован проект постановления об избрании первого вице-спикера и вице-спикера.
А.ЯЦЕНЮК призвал депутатов решить этот вопрос с тем, чтобы парламент не был заложником подобной ситуации.