Нардеп о проекте по незаконному обогащению: полсотни чиновников могут избежать наказания

Александра Устинова считает порог в 14,5 млн грн, после которого наступает уголовная ответственность, очень высоким.

После принятия изменений в законодательство, касающееся незаконного обогащения, только 15 из 65 чиновников, в отношении которых Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производства, могут попасть под уголовную ответственность.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова (фракция «Голос»), выступая на заседании парламента.

При обсуждении проекта закона, касающегося незаконных активов и наказания за незаконное обогащение (рег. №1031), она отметила, что согласно данному законопроекту, уголовная ответственность наступит лишь для чиновника, когда он «наворовал более 14,5 млн грн», а в другом случае может быть только конфискация автомобиля, квартиры, но не будет «конфискован кэш», за который потом можно будет купить квартиру и авто. Устинова добавила, что в сессионном зале есть два народных депутата, которые не подпадут под уголовную ответственность, в отношении которых НАБУ возбудило дела за незаконное обогащение, поскольку сумма в 14,5 млн грн будет выше той, в получении которой они подозреваются.

Депутат подчеркнула, что проанализировала дела НАБУ, касающиеся незаконного обогащения, при планке в 14,5 млн грн только 15 из 65 чиновников могут быть уголовно наказаны, а все остальные подпадают под конфискацию.

«Это нельзя назвать криминализацией незаконного обогащения, а это можно назвать амнистией коррупционеров», - считает Устинова.

Она предложила альтернативный законопроект, которым предусматривался порог, после которого вводится уголовная ответственность за незаконное обогащение, в около 3 млн грн, но зал поддержал президентский законопроект.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, Верховная Рада 237 голосами приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказании за приобретение таких активов (№ 1031).