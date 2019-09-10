В "Слуге народа" считают, что Рада уже на этой неделе может одобрить смену состава ЦИК

На следующей неделе, предполагают во фракции "Слуги народа", могут быть поданы кандидатуры в новый состав Центризбиркома.

Первый заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко не исключает, что парламент на этой неделе может принять решение об изменении состава Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Корниенко является членом Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, который определен как профильный для рассмотрения представления президента Владимира Зеленского относительно изменения состава ЦИК.

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Он отметил, что еще не ознакомился основательно с представлением президента, но, насколько ему известно, глава государства считает нужным сменить членов ЦИК из-за выявленных фактов «бездействия» комиссии.

При этом депутат добавил, что было много судебных решений, “которые определяли неправомерность тех или иных решений ЦИК во время, в первую очередь, парламентских выборов”.

Корниенко отметил, что, согласно процедуре, если парламент поддержит представление президента об изменении состава ЦИК, то потом “в течение трех дней президент ожидает предложения от депутатских фракций и вносит новые кандидатуры”.

Он напомнил, что для отставки нынешнего состава ЦИК необходимо 300 голосов депутатов.

В то же время Корниенко не исключил принятия такого решения уже на этой неделе. По его словам, затем по процедуре необходимо еще несколько дней для официального опубликования решения и для внесения новых кандидатур в состав ЦИК.

“Гипотетически, что, если на этой неделе будет проголосовано, например, в четверг, а в пятницу будет опубликовано это решение, то понедельник-вторник-среда есть время для представления кандидатур”, - отметил Корниенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 сентября, в Верховную Раду поступило представление президента относительно изменения состава ЦИК.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства комитета Роман Лозинский заявил, что завтра комитет планирует рассмотреть представление президента относительно изменения состава Центральной избирательной комиссии.