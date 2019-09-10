Первый кнопкодав в новой Раде угрожал журналистам из-за огласки в СМИ – "Чесно"

Депутат подошел к журналистам с претензиями после публикации новости о его неперсональном голосовании.

Народный депутат Александр Ковалев угрожал журналистам движения «Честно», которые зафиксировали факт его неперсонального голосования в Верховной Раде.

Об этом сообщили в общественном движении «Чесно».

Читайте такжеРада направила в КСУ законопроект об "увольнении" депутатов за кнопкодавство и прогулыОтмечается, что депутат-мажоритарщик сразу после публикации новости о кнопкодавстве подошел к журналистам с претензиями. В кулуарах парламента он поинтересовался, почему была опубликована эта новость, а также спросил место рождения журналистов, переслал фото журналиста Александра Салиженко кому-то в мессенджере и записал его фамилию.

На вопрос, стоит ли расценивать это как угрозу, Ковалев ответил: «Мы еще встретимся и детально об этом поговорим».

Журналисты подали соответствующее заявление об угрозах в правоохранительные органы.

Как ранее сообщал УНИАН, движение «Чесно» зафиксировало первый случай кнопкодавства в Верховной Раде 9-го созыва.