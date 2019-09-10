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Адвокат: моряков удалось вернуть с третьей или четвертой попытки, до этого "вмешивались какие-то силы"

11:03, 10 сентября 2019
Политика
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Адвокат моряков рассказал о проблемах обмена / фото УНИАН

Об этом в интервью Крым.Реалии рассказал адвокат моряков Николай Полозов.

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«Это уже третья или четвертая попытка позитивно принять решение. Мне известно, что это происходило и весной, и летом. Неизбежно вмешивались какие-то силы, причем как в России, так и в Украине», – сказал адвокат.

По мнению правозащитника, обмену мешало, прежде всего, желание некоторых политических игроков использовать ситуацию с военнопленными моряками как определенный рычаг для достижения своих собственных политических интересов.

«Это, безусловно, ситуация вокруг Суркова (помощник президента России Владислав Сурков – ред.) и Медведчука (ныне депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук – ред.), их противостояние. Поскольку это затрагивает украинскую тематику, то неизбежно это имело свое влияние. Медведчук неоднократно пытался в это дело зайти, своих доверенных лиц направлял даже к морякам. Где-то на каком-то этапе происходил срыв, и все возвращалось на некий обратный вектор», – объяснил Полозов.

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Теги: #моряки