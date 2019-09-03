"ХарьковПрайд": организаторам угрожают, правозащитники призывают полицию гарантировать безопасность

В Amnesty International подчеркнули, что "любовь – это право человека".

Международные правозащитные организации призвали власти и полицию города Харькова гарантировать безопасность во время проведения Марша равенства «ХарьковПрайд», который запланировали на 15 сентября.

Читайте такжеНационалисты собрались в центре города в противовес участникам Марша равенства (фото, видео)астности, свою поддержку маршу в заявлении в Твиттере выразили представители Amnesty International.

«Несмотря на то, что организаторы «Прайда» получают угрозы, мы призываем местную полицию и власти гарантировать безопасность всем участникам марша, который будет проведен 15 сентября. Любовь – это право человека», – говорится в заявлении.

А директор украинского представительства международной правозащитной организации Freedom Ноиѕе Мэтью Шааф также в твиттере добавил, что это не «ХарьковПрайд» угрожает насилием, а его оппоненты.

«Правоохранители и власти города должны заняться причиной проблемы», – написал он.

Как сообщал УНИАН, городской голова Харькова Геннадий Кернес хочет ограничить проведение Марша равенства 15 сентября.