Зеленский готов к встрече с Путиным уже в сентябре – МИД

Накануне во время телефонного разговора Зеленский и Путин договорились в ближайшее время обсудить дату проведения этой встречи.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о готовности президента Украины Владимира Зеленского принять участие во встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) в сентябре.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску в Киеве.

"Мы планируем в ближайшее время провести эту встречу в "нормандском формате"... по меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не в декабре, а готов это сделать в этом месяце", – сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, накануне во время телефонного разговора Зеленский и президент РФ Владимир Путин договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате".