Трамп прокомментировал обмен пленными между Украиной и РФ: возможно, гигантский шаг к миру

Президент США написал свои поздравления в Twitter.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября.

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Об этом глава США написал на своей странице в Twitter. "Россия и Украина обменяли большое количество заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру", - говорится в его сообщении.

Трамп поздравил обе страны с проведенным обменом.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a giant first step to peace. Congratulations to both countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживала более 70 украинцев. В это число не входили 24 украинских моряка, захваченных в плен возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия освобожденных украинцев заявил, что реализован первый этап действий по прекращению войны на Донбассе.