Обмен военнопленных моряков будет означать частичное выполнение РФ решения Международного трибунала – адвокат

По словам адвоката Николая Полозова, Международному трибуналу ООН по морскому праву все равно, по какой процедуре Россия освободит украинских моряков.

Передача Россией Украине в рамках обмена удерживаемыми лицами военнопленных моряков будет означать, что Москва фактически выполнила часть решения Международного трибунала по морскому праву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом координатор группы адвокатов 24 украинских моряков Николай Полозов сообщил в комментарии журналистам в аэропорту "Борисполь", где ожидают самолет с украинцами.

"Последний раз украинских моряков наши адвокаты видели в СИЗО вчера, все сидели на чемоданах, все были готовы. За неделю до сегодняшнего дня к ним приходили украинские консулы, оформляли заграничные паспорта, оформляли документы, которые позволяют морякам покинуть Россию", - сообщил он.

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По словам Полозова, трибуналу абсолютно все равно, каким образом Россия отдает украинских моряков - вместе с другими политзаключенными или в обмен на кого-то.

«Трибунал сказал вернуть украинских моряков. Россия скажет: «Мы вернули», и трибунал это удовлетворит. Вторая часть - это возвращение кораблей. Как только корабли вернут, Россия направит отчет о том, что она все условия выполнила, а в публичном пространстве объявит, что «Нет-нет - это в рамках большого обмена, и что к трибуналу это не имеет никакого отношения»», - считает адвокат.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому пролив буксира "Яни Капу" и катерам "Бердянськ" и "Нікополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

Утром сегодня начался обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что, по его данным, Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Самолет с моряками и политзаключенными уже вылетел из московского аэропорта.