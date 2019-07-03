В России выдвинули окончательные обвинения уже 18 пленным морякам - адвокат

Украинцев обвиняют в незаконном пересечении российской границы по ч. 3 ст. 322 УК РФ, им грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Уже 18 украинским морякам, которые попали в российский плен в ноябре 2018 года, предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов.

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"Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции военнопленным: Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Вячеславу Зинченко и Юрий Безъязычному. Также военнопленных и их защитников ознакомили с результатами комиссионной ситуационной судебной экспертизы. В целом, по состоянию на сегодня, обвинение в окончательной редакции предъявлено 18 военнопленным украинским морякам", - сообщил адвокат.

Полозов добавил, что в рамках графика следственных действий ожидается, что в четверг, пятницу и во вторник следующей недели (4, 5 и 9 июля - УНИАН), обвинения в окончательной редакции будут предъявлены в отношении остальных шести военнопленных украинских моряков.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.