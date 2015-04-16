Друзья просили Калашникова покинуть Украину
01:38, 16 апреля 2015Политика
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Друзья уговаривали Калашникова покинуть Украину.
Друзья просили Калашникова покинуть Украину / vk.com/olegkalashnikov2012
Об этом ВКонтакте сообщил хороший друг погибшего экс-нардепа Олега Калашникова Алексей Воронюк.
"Мы его уговаривали покинуть Украину, но он как офицер разведки не мог покинуть страну и оставить своих единомышленников! Вечная память", - написал друг покойного на его странице в соцсети.
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Напомним, что вечером 15 апреля в Киеве расстреляли экс-депутата от Партии регионов Олега Калашникова
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