Друзья просили Калашникова покинуть Украину

01:38, 16 апреля 2015
Политика
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Друзья уговаривали Калашникова покинуть Украину.

vk.com/olegkalashnikov2012

Об этом ВКонтакте сообщил хороший друг погибшего экс-нардепа Олега Калашникова Алексей Воронюк.

"Мы его уговаривали покинуть Украину, но он как офицер разведки не мог покинуть страну и оставить своих единомышленников! Вечная память", - написал друг покойного на его странице в соцсети.

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Напомним, что вечером 15 апреля в Киеве расстреляли экс-депутата от Партии регионов Олега Калашникова

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