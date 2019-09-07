Российский спецборт прибыл в "Борисполь" пустым - СМИ

В субботу, 7 сентября, ожидается обмен пленными между Украиной и РФ.

По информации СМИ, спецборт специального летного отряда "Россия" Ту-204 прибыл в Киев пустым, граждан Украины, подлежащих обмену, на борту не было.

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"Граждане Украины, это около 30 человек, находятся в аэропорту Внуково. Они ожидают вылета в Киев. Спецборт Ту-204, приземлившийся в "Борисполе", прибыл туда пустым", - сообщает ТАСС, ссылаясь на слова источника.

Как сообщалось, российский правительственный самолет под номером RSD092, в котором, вероятно, могли находиться освобожденные украинцы, приземлился в международном аэропорту «Борисполь».

Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Балуха, Клыха, Карпюка, Кольченко и Гриба.

29 августа появилась информация, что в «Лефортово» этапировали украинского политзаключенного Сенцова.

Кроме того, поступала информация, что должны обменять украинского журналиста Сущенко и 24 моряков.

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Сегодня в 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из СИЗО «Лефортово», вероятно, в автобусах находятся украинские пленные. Предположительно, кортеж поехал в аэропорт «Внуково-2», где находится правительственный терминал.

Координатор группы адвокатов 24 украинских военнопленных моряков Николай Полозов сегодня подтвердил начало обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.