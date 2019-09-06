Офис президента будет представлять интересы Зеленского в судах

Также ОП будет представлять интересы консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб, созданных главой государства.

На Офис президента возложено представительство в судах Украины интересов главы государства и созданных им для выполнения своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб.

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Соответствующий указ №663/2019 подписал президент Владимир Зеленский.

«Возложить на Офис президента Украины представительство в судах Украины интересов президента Украины и созданных им для выполнения своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб», - говорится в документе.

Также признан утратившим силу указ от 12 августа 2010 года № 809 «Об обеспечении представительства в судах Украины интересов президента Украины и созданных им вспомогательных органов и служб».

Как сообщал УНИАН, Зеленский ввел в состав СНБО Гончарука, Загороднюка и Разумкова.