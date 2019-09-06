Собчак назвала Зеленского президентом-"бойфрендом"

По словам Собчак, российские избиратели хотят видеть на посту главы РФ «президента-отца» или «президента-царя».

Российская журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назвала украинского лидера Владимира Зеленского «президентом-симпатичным сыном» и «президентом-бойфрендом».

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Об этом она сказала в интервью журналисту Евгению Киселеву на Радио НВ.

«Украина оказалась готова не к президенту-отцу и „царю“, а к президенту-симпатичному сыну (или даже бойфренду), с которым Украина готова жить, дружить - какой-то такой молодой, классный и симпатичный президент вдруг оказался возможным. Это круто», - сказала она.

В то же время, по словам Собчак, российские избиратели хотят видеть на посту главы РФ «президента-отца» или «президента-царя», чем объяснялся электоральный успех Владимира Путина.