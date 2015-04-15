Россия продолжает наращивать военное присутствие вдоль границы - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.

“На фоне публичной риторики Российской Федерации о ее заинтересованности в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и якобы непричастности к деятельности террористических группировок, которые действуют в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, реальность, увы, свидетельствует, что Россия продолжает принимать активное участие в боевых действиях в регионе и наращивать военное присутствие вдоль границы с Украиной”, - подчеркнул он.

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По словам спикера, в течение последней недели боевиками совершено более 360 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донецком, Луганском, Одесском и других направлениях, в том числе с применением минометов и артиллерии калибра более 100 миллиметров, которые должны быть отведены от линии разграничения. Кроме того, зафиксировано активное ведение воздушной разведки более чем 150 беспилотными летательными аппаратами. А также вторжение в воздушное пространство Украины 5 беспилотных летательных аппаратов российских вооруженных сил в районе населенного пункта Меловое Луганской области, подчеркнул Перебийнис.

Также, добавил он, с участием инструкторов российских вооруженных сил незаконные вооруженные формирования проводили военное обучение, в том числе с применением танков, боевых машин пехоты, артиллерии, реактивных систем залпового огня “Град”, в частности в районах населенных пунктов Иллирия, Малониколаевка, Александровск, Сонцево.

В приграничных с Украиной районах Краснодарского края зафиксировано проведение учений армейской авиации, а также ведения воздушной разведки беспилотными летательными аппаратами российских вооруженных сил вдоль участка украинско-российской границы в Сумской области, сказал представитель МИД.