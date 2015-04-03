Боевики сегодня 17 раз обстреляли позиции украинских военных - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Наибольшая активность врага фиксируется вблизи Донецка. Так, с полуночи до 18 часов 3 апреля преступники из гранатометов и стрелкового оружия 7 раз обстреляли поселок Опытное. А в 15.25 боевики вели огонь из 120-миллиметровых минометов по городу Авдеевка», - сказано в сообщении.

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Вблизи Артемовска террористы 4 раза обстреляли Майорск и один раз из пулемета - поселок Луганское.

В районе Мариуполя в 05.40 боевики из 82-миллиметрового миномета обстреляли Чермалык. На этом же направлении украинские силы противовоздушной обороны зафиксировали 3 беспилотных летательных аппарата противника. За исключением этого, ситуация в течение дня вблизи Мариуполя оставалась спокойной.

На Луганщине сегодня до 18.00 обстрелов не было.

Ранее УНИАН сообщал, что ОБСЕ до сих пор не имеет доступа к двум районам в зоне АТО.