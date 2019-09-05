Поставленное за 100 миллионов оборудование для Нацсовета по телерадиовещанию не соответствует спецификации - Герасимьюк

ГБР расследует возможные злоупотребления во время обновления мониторингового центра Нацсовета.

И.о. председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявляет, что автоматизированный программно-аппаратный комплекс для осуществления официального мониторинга телерадиопрограмм, на внедрение которого Нацсовет потратил в целом 100 млн грн, до сих пор не работает, а поставленное оборудование не соответствует утвержденной спецификации.

Об этом Герасимьюк сказала в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Эта система еще не установлена, следовательно - она неработающая. Сейчас мы еще получаем оборудование. Там было несколько этапов - это сложная процедура. Мы сейчас еще получаем оборудование», - заявила она.

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По словам Герасимьюк, комиссия, которая принимает это оборудование, уже высказала определенные замечания к нему.

«Замечания относительно соответствия того, что поставляется, той спецификации, о которой шла речь. Сейчас этот акт должен быть еще полностью утвержден. Есть очень много вопросов к тому, что они нам действительно поставляют, поэтому пока можем сказать, что мониторинговый центр сейчас неработающий. Сейчас мы думаем над тем, как эту ситуацию исправлять, как обращаться, возможно, также в правоохранительные органы о том, чтобы они, наверное, как-то реагировали. Это я вам только говорю намерение, но надо иметь для этого основания. Сейчас мы изучаем этот вопрос. Мониторинговый центр работает пока старый. Очень жаль, потому что мы потеряли много времени», - подчеркнула она.

Герасимьюк подчеркнула, что для Нацсовета это очень неприятная ситуация, поскольку он нуждается в новом мониторинговом центре, чтобы работать как европейский регулятор и выйти из тех тяжелых условий, в которых сейчас находится.

«Мониторинг - одна из важнейших частей нашей работы. Надо следить за исполнением закона и как выполняются лицензиатами все взятые на себя обязательства. Два года работы над этим центром, по моему мнению, под угрозой. Это меня смущает, бесспорно, поскольку сейчас надо решить вопрос с тем, как же быть. Деньги государственные заплачены этой ООО "Новейшее оборудование", а мониторинговый центр до сих пор не работает», - сетует она.

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Герасимьюк отметила, что у нее есть определенные опасения относительно того, «эта контора, которая это оборудование якобы поставила, а на самом деле еще нет, она выполнит свои обязательства перед Нацсоветом до конца. 100 млн стоит вся эта история. Оборудование, которое они нам предоставляют, не соответствует спецификации, которая была утверждена».

Кроме того, она отметила, что к самому соглашению с ООО "Новейшее оборудование" об обновлении мониторингового центра есть вопросы.

«Была проверка Счетной палаты, и она признала соглашение Нацсовета и ООО "Новейшее оборудование" ничтожным. Это правда. И ГБР начало этот вопрос рассматривать. На данный момент мне еще ничего неизвестно о ходе следствия, оно только начинается. Коллег из Нацсовета вызывают на допросы в качестве свидетелей по этому производству. Я с коллегами занимаюсь исследованием этого вопроса, потому что у нас к этой теме (обновления мониторингового центра - УНИАН) были привлечены не все», - добавила она.

«Может, позже я могу предоставить больше информации, но сейчас мы исследуем эту ситуацию. По моему убеждению, все ответы на вопросы по этой сложной истории можно получить у бывшего председателя Нацсовета Артеменко, потому что там много его участия в этом деле. Есть вопросы к бывшему руководству. Я надеюсь, что господин Артеменко придет на допрос в ГБР и ответит на эти вопросы. К нам приходил запрос от ГБР, чтобы мы обеспечили его явку, но мы не имеем с ним контактов, и это дело ГБР - его где-то найти. Пока вызывают в ГБР нескольких представителей Нацсовета на допрос в качестве свидетелей. Пока ГБР приглашает на допросы (заместителя председателя Нацсовета - УНИАН) госпожа Ульяну Фещук, (члена Нацсовета - УНИАН) Валентина Коваля и некоторых представителей аппарата. Все только начинается», - сказала и.о. председателя Нацсовета.

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По ее словам, задачей Нацсовета сейчас является исправление этой всей истории, а дело ГБР - определять, кто в этой схеме замешан.

Как сообщал УНИАН, Государственное бюро расследований расследует уголовное производство относительно возможного завладения должностными лицами ООО "Новейшее оборудование" государственными средствами в особо крупных размерах, в том числе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Уголовное производство возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем).

В частности, ГБР в рамках производства проверяет законность проведенного в 2018 году тендера Нацсовета на реализацию 1-го этапа создания и внедрения автоматизированного программно-аппаратного комплекса для осуществления официального мониторинга телерадиопрограмм.

В единой системе электронных публичных закупок ProZorro указано, что в 2018 году на обновление мониторингового центра регулятор потратил 40 млн 379 тыс. грн. Победителем стало ООО "Новейшее оборудование", договор с ним был заключен 17 сентября 2018 года.

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По данным издания "Страна", в торгах принимали участие два ООО - "Депс Солюшенз" и "Новейшее оборудование". Разница между их предложениями составляла 6 тыс. грн - как на старте, так и при завершении процедуры. "Как подозревает следствие, тендер был фикцией. И прописан под его победителя - "Новейшее оборудование", - заявляют журналисты.

Кроме того, в конце апреля 2019 года Нацсовет без объявления тендера перечислил ООО "Новейшее оборудование" еще 60 млн грн уже в рамках реализации второго этапа внедрения автоматизированного комплекса для мониторинга телевидения и радио.

В комментарии УНИАН экс-председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко отверг обвинения в хищениях при обновлении мониторингового центра.

В свою очередь, в комментарии УНИАН действующий член Нацсовета и председатель тендерного комитета регулятора Валентин Коваль отметил, что у него пока нет оснований говорить, что тендер был проведен с нарушениями. «Если идет расследование, то нужно ждать, пока оно закончится и чем оно закончится. Со своей стороны, как я понимаю, все идет, как должно идти. Здесь (в тендерном комитете - УНИАН) те люди, которые этим занимаются, они работают не один год, и они понимают, как это делается, и знают, как это делать. Аппарат этим занимается, члены Нацсовета только курируют определенные направления: кто в чем больше разбирается - тот следит за работой аппарата. У меня пока не было никаких оснований говорить о том, что там было что-то не так», - заявил он, комментируя уголовное производство ГБР относительно возможных злоупотреблений.