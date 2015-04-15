Интерпол отказался объявить в розыск бывшего главу МВД Захарченко

Об этом представители Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) заявили на заседании антикоррупционного комитета в Верховной Раде, передает "Украинская правда". Начальник управления по спецрасследованиям ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что Интерпол отказал в объявлении в розыск бывшего главы МВД Виталия Захарченко, хотя ему предъявили обвинение в растрате денег для покупки спецсредств.

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Также в ГПУ ожидают ответа от Интерпола об объявлении в розыск Андрея Клюева, Виктора Пшонки и Александра Якименко. Сергей Горбатюк подчеркнул, что Интерпол не объявляет розыск по делу Евромайдана, а только за коррупцию.

Кроме этого, представители ГПУ заявили, что санкции Евросоюза могут быть сняты с некоторых чиновников власти Виктора Януковича после 6 июня. По словам, заместителя генпрокурора Юрия Столярчука, Евросоюз может снять санкции с Сергея Клюева, Дмитрия Табачника и Елены Лукаш, если не будут выдвинуты подозрения до 6 июня этого года.

Между тем Сергей Горбатюк отметил, что сыну бывшего премьер-министра Николая Азарова – Алексею выдвинули подозрение в незаконном обогащении, но ЕС снял санкции.

"Алексею Азарову сообщено о подозрении еще до снятия санкций в незаконном обогащении - несоответствие задекларированных средств тем средствам, которые обнаружены у него на зарубежных счетах. Но это не повлияло на снятие санкций", - сказал Сергей Горбатюк.