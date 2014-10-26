При Табачнике были собраны "досье" на 1,5 миллиона студентов

Об этом ZN.UA рассказал Владимир Ковтунец, эксперт Альянса Программы содействия внешнему тестированию в Украине (USETI).

"Функционирование ЕГЭБО при Табачнике — грубейшее нарушение конституционных прав. В этой базе были собраны все сведения о более чем 1,5 млн студентов, а также об их семьях чуть ли не до дедушки-бабушки. И это видели около 5 тыс. администраторов по всей Украине. Среди них могли быть люди с недобрыми намерениями", - подчеркнул Ковтунец.

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"Кроме того, не надо забывать, что запись в базе данных — это не электронный документ, пока под ним нет соответствующей сертификации и электронной цифровой подписи", - добавил он.

По мнению эксперта, необходимо, чтобы все данные, позволяющие идентифицировать конкретного ученика, "оседали" на уровне учебного заведения. "Наверх" должна подаваться только общая статистика.

В связи с этим эксперты предложили, чтобы каждому гражданину Украины при входе в образовательную систему (т.е. грубо говоря, с детсада) был присвоен электронный ID. Как вариант — он может совпадать с идентификационным кодом налоговой.