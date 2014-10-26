При Табачнике были собраны "досье" на 1,5 миллиона студентов
Единая государственная электронная база по вопросам образования (ЕГЭБО) является ярким примером некорректного хранения личной информации.
Об этом ZN.UA рассказал Владимир Ковтунец, эксперт Альянса Программы содействия внешнему тестированию в Украине (USETI).
"Функционирование ЕГЭБО при Табачнике — грубейшее нарушение конституционных прав. В этой базе были собраны все сведения о более чем 1,5 млн студентов, а также об их семьях чуть ли не до дедушки-бабушки. И это видели около 5 тыс. администраторов по всей Украине. Среди них могли быть люди с недобрыми намерениями", - подчеркнул Ковтунец.
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"Кроме того, не надо забывать, что запись в базе данных — это не электронный документ, пока под ним нет соответствующей сертификации и электронной цифровой подписи", - добавил он.
По мнению эксперта, необходимо, чтобы все данные, позволяющие идентифицировать конкретного ученика, "оседали" на уровне учебного заведения. "Наверх" должна подаваться только общая статистика.
В связи с этим эксперты предложили, чтобы каждому гражданину Украины при входе в образовательную систему (т.е. грубо говоря, с детсада) был присвоен электронный ID. Как вариант — он может совпадать с идентификационным кодом налоговой.