Захарченко пообещал признать всех жителей захваченных "ДНР" районов участниками боевых действий

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Читайте такжеВ "ЛНР" вслед за "ДНР" решили разоружить боевиков, не вступивших в "народную милицию"

Ранее УНИАН сообщал, что лидеры боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" недовольны поправками в закон о Донбассе и отказываются от любых компромиссов с украинской властью, пока изменения в закон не будут отменены.