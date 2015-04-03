Захарченко пообещал признать всех жителей захваченных "ДНР" районов участниками боевых действий

00:13, 03 апреля 2015
Война
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Глава боевиков "ДНР" Захарченко пообещал принять соответствующий закон "завтра же".

REUTERS

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

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Ранее УНИАН сообщал, что лидеры боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" недовольны поправками в закон о Донбассе и отказываются от любых компромиссов с украинской властью, пока изменения в закон не будут отменены.

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