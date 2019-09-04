Зеленский назначил заместителем Богдана бывшую советницу трех министров обороны

Соответствующий указ №653/2019 от 4 сентября размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил народного депутата от партии «Слуга народа» Анну Коваленко на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины. Соответствующий указ №653/2019 от 4 сентября размещен на сайте главы государства. Читайте такжеСтал известен размер зарплаты Зеленского, Богдана, Рябошапки и других топ-чиновников «Назначить Коваленко Анну Николаевну на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины», - говорится в документе. Справка УНИАН. Анна Николаевна Коваленко родилась 5 мая 1991 в городе Буча в Киевской области — народный депутат от партии "Слуга народа", украинская общественная активистка, журналистка, сотник 39-й женской сотни Самообороны Майдана, бывший советник трех министров обороны Украины и министра информационной политики Украины. Эксперт по вопросам обороны и безопасности. Напомним, президент Владимир Зеленский наложил вето на закон “О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины” (№10184).

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