Зеленский назначил заместителем Богдана бывшую советницу трех министров обороны
Президент Украины Владимир Зеленский назначил народного депутата от партии «Слуга народа» Анну Коваленко на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.
Соответствующий указ №653/2019 от 4 сентября размещен на сайте главы государства.
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«Назначить Коваленко Анну Николаевну на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины», - говорится в документе.
Справка УНИАН. Анна Николаевна Коваленко родилась 5 мая 1991 в городе Буча в Киевской области — народный депутат от партии "Слуга народа", украинская общественная активистка, журналистка, сотник 39-й женской сотни Самообороны Майдана, бывший советник трех министров обороны Украины и министра информационной политики Украины. Эксперт по вопросам обороны и безопасности.
Напомним, президент Владимир Зеленский наложил вето на закон “О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины” (№10184).