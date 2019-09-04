Вето от Зеленского: закон о господдержке Пласта возвращен Раде

У президента Украины имеются предложения к соответствующему закону.

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон “О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины” (№10184).

Соответствующие данные содержатся в карточке закона на сайте парламента.

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Отмечается, что сегодня, 4 сентября, закон был возвращен с предложениями президента. «Готовится на рассмотрение с вето президента», – говорится в графе о состоянии прохождения рассмотрения закона.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 30 мая. Им определено, что пластовое движение – организация Пласта, которая действует в Украине и в других странах мира. Цель его государственного признания – институциональная поддержка Пласта, чтобы Пласт стал доступным для каждого ребенка и молодого человека в Украине, а пластовое движение было доступным для всех детей и молодежи, которые постоянно проживают за пределами Украины (украинской диаспоры).

Образовательная деятельность по пластовому методу в системе образования подлежит обязательной сертификации, которая оформляется Пластом под контролем центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере образования и науки.

Пласт является всеукраинской молодежной организацией и действует как общественная организация.

Государство гарантирует финансовую поддержку Пласта через выделение в государственном и местных бюджетах целевых средств на реализацию программ содействия развитию Пласта.