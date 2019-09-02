"Прекратить показуху": Гончарук объяснил, почему заседания Кабмина закроют для прессы

По мнению премьера, отныне общение с прессой и обществом будет честным.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил решение проводить заседания правительства без прессы желанием «прекратить показуху».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга после завершения заседания правительства.

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«Мы решили прекратить показуху. Раньше то, что мы наблюдали с вами в интернете, это спектакли, мы все это понимаем. Спектакля больше не будет, но будет откровенное, честное общение с прессой и обществом. Мы будем пытаться построить коммуникацию не для того, чтобы показать, как много и тяжело мы работаем, а для того, чтобы вы понимали зачем мы это делаем и логику наших действий», – пояснил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, правительство будет проводить заседание в обновленном формате – без прессы. Предполагается, что каждый раз после завершения заседания премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями решений, принятых на заседании.