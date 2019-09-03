ВР направила в КСУ проект закона относительно инициирования законопроектов народом

Законопроектом предлагается разрешить регистрировать проекты законов через гаджеты.

Верховная Рада Украины включила в повестку дня второй сессии ВРУ и направила на заключение Конституционного суда президентский законопроект «О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)» (№ 1015).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 338 народных депутатов Украины.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Голос".

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский, выступая в сессионном зале, отметил, что президент Владимир Зеленский, «реализуя свои предвыборные обещания, предвыборные обещания партии «Слуга народа» по расширению народовластия», внес этот законопроект на рассмотрение ВРУ и определил его как неотложный.

ВР обратилась в КСУ, и теперь он должен дать заключение о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

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Вениславский напомнил, что, согласно Конституции Украины, на сегодняшний день статьей 93 право законодательной инициативы принадлежит президенту Украины, Кабинету министров, народным депутатам Украины. Он отметил, что теперь предлагается, чтобы народ мог инициировать законопроекты. «Инициирование законопроекта в ВРУ народом будет иметь такие же юридические последствия, как и любая другая законодательная инициатива. ВРУ должна будет рассмотреть соответствующий законопроект, и если она сочтет, что инициированный народом законопроект очень важен и может быть поддержан, то он будет поддержан», - сказал Вениславский. Он отметил, что процедура внесения такого законопроекта, количество подписей, которые необходимо собрать для его рассмотрения, будет урегулирована законодательно. По его словам, реализовать право народа на внесение законопроекта можно будет «как раз через ту программу, которую анонсировал президент Зеленский - государство в смартфоне». При этом он добавил, что в законопроекте может быть прописано, что «через электронные носители информации, через гаджеты граждане Украины, пройдя цифровую идентификацию, зарегистрировавшись и подтвердив свою личность, смогут поставить подпись за инициирование того или иного вопроса».

Во фракции «Голос» назвали данный законопроект популистским и ограничивающим законодательную инициативу народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.