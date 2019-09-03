Партия Бойко-Медведчука не дала ни одного голоса за снятие неприкосновенности, у Порошенко трое воздержались

Законом из статьи 80 Конституции Украины изымается норма о том, что нардепам гарантируется депутатская неприкосновенность.

Сегодня, 3 сентября, Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность.

Читайте такжеЗеленский заверил, что депутаты не будут нести ответственности за политические решения, голосования или публичные выступления

Как передает корреспондент УНИАН, президентский закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203) поддержали 373 народных депутата из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

В партии "Слуга народа" дали 252 голоса "за", "Батькивщина" - 23, "Европейская солидарность" - 24, партия "Голос" - 19, группа "За будущее" - 22, внефракционные депутаты - 33.

Вместе с тем, ни одного голоса за отмену депутатской неприкосновенности не дала партия "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Против не проголосовал ни один депутат, трое воздержались ("Европейская солидарность"), 28 не голосовали.

Законом из статьи 80 Конституции Украины изымается норма о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность.

Как сообщал УНИАН, ночью 30 августа этого года Верховная Рада предварительно одобрила проект закона № 7203. За постановление о предварительном одобрении этого законопроекта проголосовали 363 народных депутата из 393 зарегистрированных в сессионном зале. Против этого решения не проголосовал никто из депутатов, воздержался один.