Украину посетят сенаторы США, которым Россия запретила въезд

Сенатор-демократ и сенатор-республиканец таким образом намерены продемонстрировать поддержку новому правительству Украины.

Сенаторы Конгресса США Крис Мерфи и Рон Джонсон на этой неделе посетят Украину.

Об этом сообщил в Twitter Мерфи, который является сенатором от Демократической партии.

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Его коллега Рон Джонсон представляет Республиканскую партию.

"Россия не пустила нас, но Рон Джонсон и я посетим на этой неделе Украину, Сербию и Косово, чтобы продемонстрировать двухпартийную поддержку новому украинскому правительству и продолжению диалога между Белградом и Приштиной", - написал Мерфи.

И Крису Мерфи, и Рону Джонсону ранее власти России запретили въезд в страну.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября в Варшаве президент Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. Последний заверил Зеленского в неизменной поддержке США территориальной целостности Украины, включительно с Крымом.