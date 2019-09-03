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Украину посетят сенаторы США, которым Россия запретила въезд

08:57, 03 сентября 2019
Политика
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Крис Мерфи с коллегой прибудут в Украину / фото: senate.gov

Об этом сообщил в Twitter Мерфи, который является сенатором от Демократической партии.

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Его коллега Рон Джонсон представляет Республиканскую партию.

"Россия не пустила нас, но Рон Джонсон и я посетим на этой неделе Украину, Сербию и Косово, чтобы продемонстрировать двухпартийную поддержку новому украинскому правительству и продолжению диалога между Белградом и Приштиной", - написал Мерфи.

И Крису Мерфи, и Рону Джонсону ранее власти России запретили въезд в страну.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября в Варшаве президент Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. Последний заверил Зеленского в неизменной поддержке США территориальной целостности Украины, включительно с Крымом.

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Теги: #США#Джонсон