Зеленский: местные выборы необходимо провести на новой административно-территориальной основе

Также президент отмечает, что нужно безотлагательно завершить процесс децентрализации власти, в том числе, внесение изменений в Конституцию.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что местные выборы необходимо проводить по новому административно-территориальному устройству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

Он отметил, что необходимо безотлагательное завершение процесса децентрализации власти, в том числе, внесение изменений в Конституцию Украины.

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Также президент подчеркнул, что предстоит передача реальной власти и финансовых ресурсов на места, приближение услуг к каждому жителю общины, обеспечение их качества.

Зеленский подчеркивает необходимость определить окончательные правила формирования государственного административно-территориального устройства, закрепить границы каждой административно-территориальной единицы, завершить объединение территориальных громад, реформировать местные органы исполнительной власти, которые, среди прочих, будут контролировать законность решений вновь созданных органов местного самоуправления.

«Провести местные выборы на новой административно-территориальной основе», - сказал он и подчеркнул, что срок выполнения этих задач - 2019-2020 годы.

Президент отметил, что ответственные за выполнение премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, министр юстиции Денис Малюська, председатель ВР Дмитрий Разумков, председатель депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук ранее заявлял, что в Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочном проведении выборов в органы местного самоуправления.

До этого Зеленский предложил не расслабляться, комментируя возможность проведения местных выборов.

"Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно... Все ставят вопрос о местных выборах. Вам интересно? Не расслабляйтесь", - заявил он.