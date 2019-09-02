Сегодня новый Кабмин соберется на первое рабочее заседание

Начало заседания правительства запланировано на 14:00.

В понедельник, 2 сентября, под председательством новоизбранного премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится первое заседание правительства.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. "2 сентября под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится заседание правительства. Начало: 14:00", - говорится в сообщении.

Заседание состоится в Доме правительства, ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд.

Напомним, 29 августа, во время первого пленарного заседания, Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром Украины Алексея Гончарука. Его кандидатуру подал президент Владимир Зеленский. Поддержали ее 290 народных депутатов.