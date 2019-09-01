Зеленский завтра соберет на Банковой руководителей Рады, Кабмина и силовиков

О чем пойдет речь на встрече, в Офисе президента не уточняется.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров и правоохранительных органов. Об этом сообщает сайт главы государства. Читайте такжеЗеленский об обещанных «посадках» коррупционеров: все начнется осенью Отмечается, что встреча состоится в понедельник, 2 сентября, в 12:00 в Офисе президента на улице Банковой. Других подробностей встречи не указывается. Как сообщал УНИАН, 29 августа депутаты Верховной Рады Украины IX созыва приняли присягу. В тот же день был утвержден состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

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