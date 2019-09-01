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Зеленский завтра соберет на Банковой руководителей Рады, Кабмина и силовиков

13:16, 01 сентября 2019
Политика
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Зеленский проведет встречу с председателями Рады и Кабмина / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров и правоохранительных органов.

Об этом сообщает сайт главы государства.

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Отмечается, что встреча состоится в понедельник, 2 сентября, в 12:00 в Офисе президента на улице Банковой.

Других подробностей встречи не указывается.

Как сообщал УНИАН, 29 августа депутаты Верховной Рады Украины IX созыва приняли присягу. В тот же день был утвержден состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

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Теги: #Рада#Кабмин#Владимир Зеленский