Зеленский завтра соберет на Банковой руководителей Рады, Кабмина и силовиков
13:16, 01 сентября 2019Политика
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О чем пойдет речь на встрече, в Офисе президента не уточняется.
Зеленский проведет встречу с председателями Рады и Кабмина / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров и правоохранительных органов.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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Отмечается, что встреча состоится в понедельник, 2 сентября, в 12:00 в Офисе президента на улице Банковой.
Других подробностей встречи не указывается.
Как сообщал УНИАН, 29 августа депутаты Верховной Рады Украины IX созыва приняли присягу. В тот же день был утвержден состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.
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