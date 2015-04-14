Правительство уволило ряд чиновников

Соответствующие распоряжения от 8 апреля опубликованы на Правительственном портале.

В частности, Кабмин уволил Владимира Жукова с должности первого заместителя председателя Государственного агентства резерва Украины по собственному желанию; Назара Николаенко с должности заместителя председателя Государственной пробирной службы Украины в связи с ликвидацией этой Службы (пункт 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины); Александра Паламарчука с должности первого заместителя председателя Государственной пробирной службы Украины в связи с ликвидацией этой Службы (пункт 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины).

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Кроме того, как отмечается, Виталия Башинского уволили с должности заместителя председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины на основаниях, предусмотренных Законом Украины “Об очищении власти” (пункт 72 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины); Лидию Клименко с должности заместителя председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино на основаниях, предусмотренных Законом Украины “Об очищении власти” (пункт 72 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины); Анатолия Бойко с должности первого заместителя председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на основаниях, предусмотренным Законом Украины “Об очищении власти” (пункт 72 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины).

В соответствии с распоряжениями, Игоря Гасека уволили с должности заместителя председателя Государственной инспекции техногенной безопасности Украины в связи с ликвидацией этой инспекции (пункт 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины); Ореста Туркевича с должности первого заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения на основаниях, предусмотренных Законом Украины “Об очищении власти” (пункт 72 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины).

Как сообщал УНИАН, 15 октября вступил в силу Закон "Об очищении власти" (о люстрации).

Закон определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления "с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами".