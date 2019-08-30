цей матеріал доступний українською

Зеленский покинул сессионный зал Рады

00:54, 30 августа 2019
Политика
36 0
Верховная Рада продолжает работу / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский после предварительного одобрения изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности покинул сессионный зал парламента.

Читайте такжеРябошапку назначили генпрокурором

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как парламент предварительно одобрил соответствующие изменения в Конституцию, глава государства покинул сессионный зал Верховной Рады, где он находился почти весь сегодняшний день работы парламента.

Верховная Рада продолжает работу.

Сейчас рассматривается вопрос о проведении Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Начало работы новой Рады
Теги: #Верховная Рада#депутатская неприкосновенность#Владимир Зеленский