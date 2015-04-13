У Радбезі РФ "стривожені" прагненням України вступити до НАТО через російську загрозу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева.

«Аппарат Совета безопасности России изучит проект Стратегии национальной безопасности Украины до 2020 года, презентация которого состоялась накануне в Киеве. Уже сегодня можно сказать - нас тревожит, что ключевыми угрозами страны названа политика России, а приоритетом развития государства является членство в НАТО и уменьшение экономических отношений между нашими странами», - сказал Патрушев.

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По его словам, окончательные выводы делать рано, но Совбез проанализирует документ, чтобы более внимательно оценить возможные угрозы национальным интересам России.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля секретарь СНБО Александр Турчинов во время презентации стратегии национальной безопасности Украины до 2020 года заявил, что Украина рассматривает членство в НАТО как единственную гарантию защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны.

«Разделяя общие с Европейским Союзом и НАТО ценности, Украина рассматривает европейскую и евроатлантическую интеграции как приоритетное направление своей внешней и внутренней политики. Мы видим в членстве в НАТО единственную надежную внешнюю гарантию государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», - подчеркнул Турчинов.

Он отметил, что ключевым приоритетом стратегии национальной безопасности является обеспечение готовности государства для отражения внешней агрессии в любых формах.

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска, однако официальные власти не признают факта вторжения в Украину.