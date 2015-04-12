СМИ: НАТО обвиняет Россию в поставках боевикам танков Т-80 и Т-90

С таким заявлением выступило 11 апреля немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, сославшись на источники в НАТО, пишет Лента.ру.

«Мы продолжаем видеть поддержку сепаратистов со стороны России оружием, военнослужащими и подготовкой кадров. Россия перемещает войска и технику через открытую границу с Украиной», - приводит газета слова источника.

Издание утверждает, что у сепаратистов сейчас на руках больше российского оружия, чем было на момент заключения второго минского соглашения. По его сведениям, боевики получают танки, БТРы, артиллерию и системы ПВО. В том числе, им поставляются современные модели танков Т-80 и Т-90.

Читайте такжеИз тиража бурятской газеты вырезали полосу про танкиста, раненного под ДебальцевоПредставители НАТО и Украины уже не раз заявляли о наличии российских войск на Донбассе. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью от 31 января 2015 года аргументировал это тем, что боевики не могут себе позволить иметь в арсенале столь современное вооружение.

Москва в свою очередь, не раз заявляла, что не является стороной "внутриукраинского конфликта", и непричастна к событиям на востоке Украины и в Крыму.