Разумков "держит интригу" насчет кандидата на пост премьера от будущей коалиции

Председатель Подготовительной депутатской группы сказал, что это будет профессиональный человек «с достаточно неплохими знаниями во всех областях».

Председатель Подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков отказался назвать фамилию кандидата на пост премьер-министра Украины, которого будет выдвигать будущая коалиция.

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Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге он отметил, что это будет «профессиональный экспертный человек с достаточно неплохими знаниями во всех областях, что очень часто не хватало нашим чиновникам».

«И это человек, который по-другому смотрит на те процессы, которые должны происходить в государстве, и будет работать на государство, а не на интересы какого-то клана, группы или олигарха», - сказал Разумков.

При этом он отказался называть фамилии, отметив, что она будет озвучена завтра.