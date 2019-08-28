Разумков рассказал, когда новоизбранные депутаты будут подписывать присягу

Завтра новоизбранные депутаты будут подписывать присягу в перерыве между торжественным и рабочим заседаниями парламента.

Завтра между торжественным заседанием и рабочим заседанием Верховной Рады IX созыва состоится перерыв, во время которого новоизбранные депутаты будут подписывать присягу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков.

Он отметил, что торжественное заседание начнется в 10 часов.

Читайте такжеНа встрече "Слуги народа" с президентом присутствовали Гончарук и Рябошапка

После него до 13 часов продлится перерыв. «Во время этого перерыва народные депутаты будут подписывать присягу, будут получать карточки, будут получать удостоверения и будут становиться народными депутатами в полном объеме и будут приступать к работе», - отметил Разумков.

Он добавил, что в 13 часов начнется рабочее заседание парламента, где предполагается рассмотрение 27-ми вопросов повестки дня.