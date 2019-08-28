В Кремле отреагировали на освобождение Вышинского из-под стражи

Пресс-секретарь президента России не готов говорить, готова ли Россия сделать ответный шаг.

Кремль приветствует освобождение главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы в Кремле приветствуем освобождение Вышинского и пока в оценках ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда», - сказал Песков.

На вопрос, готова ли Россия сделать ответный шаг, он ответил: «Пока мне нечего добавить к тому, что мы приветствуем решение суда».

Песков подчеркнул, что контакты между Украиной и Россией по вопросу решения судьбы удерживаемых лиц осуществляются, но пока «нечего добавить».

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На просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что обмен пленными может состояться уже сегодня, Песков заявил, что Кремль «никогда не говорил, что сегодня что-то планируется, я не знаю, откуда эта информация».

Как сообщал УНИАН, задержанного по подозрению в государственной измене и ведении подрывной информационной деятельности против Украины Вышинского Киевский апелляционный суд сегодня, 28 августа, выпустил из-под стражи под личное обязательство.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену незаконно осужденного в РФ режиссера Олега Сенцова, содержащегося в российской колонии, на Вышинского.