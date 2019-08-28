Суд освободил Вышинского из СИЗО

Ранее Вышинский отказался писать заявление на свой обмен.

Киевский апелляционный суд выпустил бывшего главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

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Об этом сообщает прокуратура АР Крым в Facebook.

«Сегодня, 28 августа 2019 года, Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского районного суда города Киева от 19 июля 2019 года, которым был продлен содержания под стражей руководителю незарегистрированной организации« РИА Новости-Украина »и в соответствии изменил меру пресечения на личное обязательство» , - говорится в сообщении.

Вышинского задержали на Украине в мае 2018 года, по обвинению в госизмене. С тех пор он находился под стражей.

Ранее Вышинский отказался писать заявление на свой обмен.