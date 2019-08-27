"Срабатывает на жевательную резинку": Стефанчук назвал устаревшей систему для голосования с помощью сенсорной кнопки

Руслан Стефанчук подчеркнул, что партия «Слуга народа» рассматривает вопрос о разработке системы «Рада-4», которая позволит идентифицировать депутатов по отпечаткам пальцев.

Система для голосования в Верховной Раде с помощью сенсорной кнопки устарела, поскольку может срабатывать даже на жевательную резинку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук заявил в комментарии журналистам.

Он отметил, что сейчас нецелесообразно использовать эту устаревшую систему, а необходимо разрабатывать новую.

По словам Стефанчука, партия «Слуга народа» рассматривает вопрос о разработке системы «Рада-4», которая позволит идентифицировать депутатов по отпечаткам пальцев.

Он напомнил, что «сенсор - это то, что реагирует на тепло от живого организма».

По словам новоизбранного депутата, можно взять любой предмет, температура которого приближается к температуре человеческого тела (36,6 градусов) приставить к сенсорной кнопке, в частности, это может быть жвачка, и кнопка отреагирует.

Он выразил удивление, что в Верховной Раде VIII созыва не приняли никаких мер для введения в работу сенсорной кнопки, а теперь вдруг началась такая активная деятельность по этому вопросу. По мнению Стефанчука, это своего рода манипуляции.

Он также в очередной раз напомнил, что в Регламенте Верховной Рады не предусмотрена норма о голосовании с помощью сенсорной кнопки.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 августа, на брифинге председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что 23 августа следователи СБУ и ГБР «заблокировали» работу компьютерного центра парламента.

Кроме того, он сообщил, что руководитель Аппарата ВР получил от ГБР письмо, в котором сообщается о расследовании производства по статье 363 Уголовного кодекса Украины «по факту нарушения должностными лицами Аппарата Верховной Рады правил эксплуатации электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем путем внедрения использования сенсорной клавиши в электронной системе подсчета голосов карточками Верховной Рады Украины».

Также сегодня, 27 августа, сотрудники СБУ и ГБР вновь заблокировали работу технических служб парламента.

Позже первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский заявил, что это он обратился в правоохранительные органы по поводу сенсорной кнопки в парламенте. По словам Слышинского, еще при тестировании сенсорной кнопки в 2013 году было установлено, что кнопка не гарантирует бесперебойной работы и персонального голосования.

Он отметил, что введение сенсорной системы для голосования исключительно сенсорной клавишей противоречит законодательству, техническим нормам и Регламенту ВР. Также Слышинский подчеркнул, что ресурс системы «Рада-3» был исчерпан еще в 2012 году, а сенсорной клавише - более 11 лет.